Адвокат розповів, що зміниться після пом'якшення режиму у Тимошенко

Пом’якшення режиму утримання дозволить засудженій екс-прем’єр-міністрові України Юлії Тимошенко активніше брати участь у житті країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк, говорячи про переваги, які з’являються у засуджених після полегшення режиму.

«Враховуючи, що, дійсно, випадок неординарний, Юлія Володимирівна перебуває в лікарні. В принципі, це зменшення кількості осіб, які охороняють Юлію Володимирівну, зменшення кількості ґрат, які встановлені зараз в лікарні й перед палатою, повністю поверх перекритий, зменшення цих засторог. Також там є зняття певних обмежень стосовно короткострокових побачень, це необмежена кількість цих короткострокових побачень, не буде ніяких обмежень стосовно передач. Тобто такі пом’якшення, які б дали можливістю Юлії Володимирівні більш активно брати участь в усіх подіях, які зараз відбуваються в країні», - сказав Плахотнюк.

Він підкреслив, що рішення комісії Качанівської колонії про відмову у пом’якшенні режиму утримання є необґрунтованим і незаконним, тому суддя має право його скасувати.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комінтернівський райсуд Харкова має ухвалити рішення за скаргою Тимошенко на відмову їй у пом'якшенні режиму утримання.

30 грудня 2013 року Тимошенко подала до адміністрації колонії заяву про зміну режиму перебування, що допускає вільний вихід у місто. За словами захисника Сергія Власенка, будь-яка особа, яка відбула третину свого покарання, має право на полегшення режиму перебування.

17 січня ДПтС поінформувала, що комісія Качанівської виправної колонії (№ 54) відмовила Тимошенко у пом’якшенні умов тримання.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня того ж року через погіршення стану здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.