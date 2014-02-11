Апеляційний суд Києва звільнив під домашній арешт шістьох учасників Автомайдана

Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти під домашній арешт шістьох учасників Автомайдану.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Київської області Таким чином, суд пом’якшив запобіжний захід учасникам Автомайдану Ігорю Мисяку, Дмитру Сайдакову, Ігорю Пальоху, Денису Сергієнку, Андрію Лісовенку та Віктору Давидяку.

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