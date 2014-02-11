Захист Тимошенко подасть апеляцію на сьогоднішню відмову суду

Захист екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко в апеляційному порядку оскаржуватиме рішення Комінтернівського районного суду Харкова, який сьогодні відмовив у задоволенні скарги на рішення комісії Качанівської виправної колоні (№54) про відмову екс-прем'єр-міністру в пом'якшенні режиму тримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після оголошення судового рішення сказав журналістам адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк.

“Дане рішення буде оскаржене в апеляційному порядку. Захист буквально на днях приготує апеляцію. Не знаю, яким буде рішення, але те, що воно (сьогоднішнє рішення — УНІАН) не законне, це однозначно”, - сказав адвокат.

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Плахотнюк висловив переконання, що рішення комісії Качанівської колонії про відмову Тимошенко в переведенні на ділянку соціальної реабілітації було незаконним, і Комінтернівський райсуд Харкова сьогодні узаконив це рішення.

“Ніяких перешкод, ніяких законних протипоказань для такого переведення не було встановлено. Але комісія відмовила. Захист оскаржив рішення комісії в суді. Суд сьогодні оголосив рішення про відмову в задоволенні скарги, фактично узаконивши незаконне рішення Качанівської колонії", - зазначив адвокат.

Адвокат підкреслив, що "не почув жодного законного аргументу в проголошеній ухвалі".

При цьому Плахотнюк додав, що таке рішення Комінтернівського райсуду Харкова для захисту Тимошенко було прогнозованим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комінтернівський районний суд Харкова відмовив екс-прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко у задоволенні скарги на відмову їй комісією Качанівської виправної колоні (№54) у пом'якшенні режиму тримання. Головуючий суддя Комінтернівського районного суду Антоніна Юр'єва постановила, що засідання комісії відбулося без порушень.

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Ухвала може бути оскаржена протягом 7 днів від дня її проголошення.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня того ж року через погіршення стану здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

30 грудня 2013 року Тимошенко подала до адміністрації колонії заяву про зміну режиму перебування, що допускає вільний вихід у місто. За словами захисника Сергія Власенка, будь-яка особа, яка відбула третину свого покарання, має право на полегшення режиму перебування.

17 січня ДПтС поінформувала, що комісія Качанівської виправної колонії (№ 54) відмовила Тимошенко у пом’якшенні умов тримання.