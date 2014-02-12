Суд зняв обвинувачення з Попова, Сівковича та Коряка у справі про розгін Майдану

Суд закрив кримінальне провадження стосовно колишніх голови КМДА Олександра Попова, заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, начальника Київської міліції Валерія Коряка, які обвинувачувалися у перевищенні службових повноважень під час розгону Євромайдану 30 листопада, на підставі закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

«Таким чином Печерський та Шевченківський райсуди столиці виконали вимоги вказаного закону про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваних, обвинувачених та засуджених за події, що відбувалися у листопаді-грудні минулого року», - сказала керівник прес-служби прокуратури Києва Яна Соболевська.

За її словами, цим законом передбачений чіткий перелік статей Кримінального кодексу, провадження за якими підлягають закриттю.

«Тому на виконання закону всі провадження, які розслідувались за цими статтями, були закриті. У тих випадках, де у провадженнях не було встановлено підозрюваних, так звані фактові, рішення про закриття приймалися органами прокуратури. У тих провадженнях, де були встановлені фігуранти, так, як це у справі за підозрою Попова, Сівковича, Коряка та інших рішення, про закриття приймалися судами», - підкреслила Соболевська.

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При цьому вона додала, що «у своїй роботі прокурори керуються чинними законами України, отже, й у цьому випадку прокуратура та суди виконали вимоги закону, який прийняли народні депутати».

Загалом, за даними Соболевської, по Києву було закрито 35 фактових кримінальних проваджень, до 21 особи вже застосовані норми цього закону.

Як повідомляв УНІАН, Закон "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" було прийнято Верховною Радою, підписано Президентом Віктором Януковичем і він набув чинності 26 грудня.

Закон передбачає звільнення від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту і масових заходів, починаючи з 21 листопада 2013 року. Всі кримінальні і адміністративні провадження, відкриті за даними подіями, підлягають закриттю. Крім того, осіб, яких було притягнуто до кримінальної відповідальності за вищевказані події, має бути звільнено від відповідальності.

Довідка УНІАН. У ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

14 грудня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, начальнику київської міліції Валерію Коряку та заступнику начальника київської міліції Петру Федчуку.

Президент України Віктор Янукович відсторонив від посад заступника секретаря РНБО Сівковича та голову КМДА Попова.

Cьогодні, 12 лютого, газета «Сегодня» з посиланням на джерела повідомила, що кримінальне провадження щодо Попова та Сівковича було закрито Печерським судом Києва 7 лютого 2014 року.