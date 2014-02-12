В ПР дострокові вибори назвали крайнім заходом для виходу з кризи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Мірошниченко підкреслив, що на даний час він не бачить необхідності у розпуску Верховної Ради.

Також Мірошниченко назвав крайнім кроком проведення референдуму з питання змін до Конституції. За його словами, необхідно шукати порозуміння в цьому питанні між політичними силами й ухвалювати зміни до Конституції.

Разом з тим він підкреслив, що ні фракція Партії регіонів, ні фракція КПУ не готові підтримати рішення ВР, які будуть сумнівними у правовому плані щодо повернення до дії Конституції 2004 року. За словами Мірошниченка, необхідно пройти хоча й довший, але конституційний шлях щодо внесення змін до Основного Закону.

Він додав, що на сьогодні свої пропозиції щодо змін до Конституції подали фракції “Батьківщини”, «Свободи» та КПУ, але свої пропозиції не подала фракція “УДАР”.

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За словами Мірошниченка, фракція ПР готова взяти один із запропонованих варіантів змін до Конституції і працювати над ним спільно з іншими політичними силами.

За його словами, внесення змін до Конституції може відбутися не раніше вересня 2014 року.