У ЄС кажуть, що не змагаються з США в питанні врегулювання кризи в Україні

"Ми не змагаємось з нашими американськими партнерами. З цього питання (врегулювання в Україні) Європейський Союз може найбільше дати Україні порівняно з іншими партнерами", - сказав Баррозу в інтерв'ю агентству Рейтер.

Читайте такожУкраїна перебуває в економічній скруті, але не через Угоду з ЄС - БаррозуЯк повідомлялося, минулого тижня було оприлюднено запис телефонної розмови помічника Державного секретаря США в питань Європи та Євразії Вікторії Нуланд з послом США у Києві Джеффрі Пайєттом, в якому вона образливо висловилась на адресу ЄС і його намагань врегулювати політичну кризу в Україні.

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Нуланд минулого тижня була у Києві одразу після візиту Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон. Їхні візити збіглися в часі і в грудні минулого року.