Під час затишшя активісти на Майдані роблять татуювання на згадку про революцію
17:58, 12 лютого 2014Політика
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Євромайданівці прикрашають своє тіло національною та протестною символікою.
Активісти Євромайдану набивають на своєму тілі татуювання із національною та протестною символікою. За інформацією Reuters, українські митці зробили малюнки на тілі більш як 100 протестувальникам.
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Фотогалерея "Татуювання на згадку про Євромайдан"
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