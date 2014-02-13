Причетний до розгону Євромайдану голова МВС Києва може незабаром повернутися на роботу

Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу МВС.

"Він зараз перебуває у відпустці", - повідомив представник прес-служби.

Щодо подальшого виконування Коряком обов'язків начальника київської міліції у прес-службі зазначили, що той тепер "має всі законні підстави повернутися до роботи".

Читайте такожСуд зняв обвинувачення з Попова, Сівковича та Коряка у справі про розгін Майдану"Він тепер сам прийме рішення", - зазначив представник прес-служби МВС.

Довідка. У ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

1 грудня начальник міліції Києва Валерій Коряк попросив голову МВС Віталія Захарченка розглянути питання про його відставку за власним бажанням після розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада. Проте врешті-решт Коряка лише відсторонили від службових обов'язків.

14 грудня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, начальнику київської міліції Валерію Коряку та заступнику начальника київської міліції Петру Федчуку.

Президент України Віктор Янукович відсторонив від посад заступника секретаря РНБО Сівковича та голову КМДА Попова.

Вчора, 12 лютого, суд закрив кримінальне провадження щодо колишніх голови КМДА Олександра Попова, заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, начальника Київської міліції Валерія Коряка, які звинувачувалися у перевищенні службових повноважень під час розгону Євромайдану 30 листопада, на підставі "закону про амністію".