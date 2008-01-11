НУ-НС згодна оголосити січень осіннім місяцем, щоб не порушувати Конституцію

Народний депутат, член фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ вважає за доцільне продовжити роботу Верховної Ради без перерви на зимові канікули.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НУ-НС.

“Продовження роботи Верховної Ради VI скликання потрібно однозначно, тому що парламент дуже довго займався питанням внутрішнього впорядкування, і насправді законотворча діяльність фактично не велася. Через це, зрозуміло, що потрібно суттєво “підтягнути хвости”, й особливо, з питання формування державного бюджету на 2008 рік, згідно з Законом “Про бюджет”, - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

Він зауважив, що “раніше розпочати зимову сесію є неправомірним кроком, оскільки це суперечить нормі Конституції України, але продовжити ще на деякий період осінню сесію ми реально можемо”.

За його словами, фракція “Наша Україна – Народна Самооборона” підтримає рішення Президента продовжити роботу сесії Верховної Ради на два тижні, а потім відкрити зимову сесію.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Президент України В.ЮЩЕНКО надіслав офіційного листа голові Верховної Ради України Арсенію ЯЦЕНЮКУ, в якому звернувся до парламенту з пропозицією не проводити зимових канікул.

Згідно з пропозицією Президента, наступна сесія Верховної Ради шостого скликання повинна відкритися не в лютому, а 22 січня, тобто наступного вівторка після закриття першої сесії.

На думку В.ЮЩЕНКА, кількатижневий відпочинок тільки недавно сформованої Верховної Ради недоцільний, а, враховуючи низку невідкладних завдань перед владою, вирішення яких чекає все суспільство, – аморальний. Тому В.ЮЩЕНКО пропонує народним депутатам “на ділі підтвердити готовність працювати на благо народу й не переривати свою законотворчу діяльність”.