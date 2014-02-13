Регіонал: Яценюк втратив шанс стати прем'єром

Про це політик заявив в ефірі 5 каналу.

"Пан Яценюк втратив свій шанс, ту пропозицію, яку йому давали, і він не скористався довірою президента і громадян України, які голосували за президента. І людині, яка то йде, то не йде… Я думаю, що гіршого прем'єра в державі бути не може", - заявив "регіонал".

"Отримавши негативну відповідь від опозиції, ми (партія регіонів) мусимо це питання (обрання нового прем'єра) не відкладати на якийсь тривалий час, а вирішувати це питання на наступному тижні", - додав Лук'янов.

Як відомо, 25 січня Янукович запропонував Арсенію Яценюку посаду прем’єр-міністра, а Віталію Кличку посаду віце-прем’єра з гуманітарних питань.

Пізніше Яценюк заявив, що готовий очолити уряд, якщо у ньому працюватимуть опозиціонери.

Фракція Партія регіонів вже збирає підписи під зверненням до президентаз проханням внести до Верховної Ради кандидатуру на пост прем'єра з числа членів ПР.