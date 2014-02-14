"Свобода" бачить у майбутньому Україну президентською республікою

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"ВО "Свобода", як політична партія, має свій проект національної Конституції України. У нас є своє бачення, і це бачення стратегічного розвитку держави", - зазначив Швайка.

Він спрогнозував, що з часом "Свобода" створить свою більшість у Верховній Раді і матиме свого представника на посаді президента.

"Це наш шлях бачення країни. Власне, з цим ми завжди йдемо до виборця і переконуємо його підтримувати нашу політичну силу", - підкреслив нардеп.

Він уточнив, що його політсила виступає за те, що Україна повинна розвиватися як президентська республіка.

"До речі, наш шлях має форму президентської республіки. Там, де президент одноосібно очолює і формує уряд. Це наше прагнення і наше бачення, що в нормальних умовах існування країни таке повинно бути", - заявив Швайка.

Водночас, він підкреслив, що такий президент повинен обиратися під відповідні чинні повноваження, а не набувати їх через деякий час після обрання.