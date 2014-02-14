Заарештований екс-депутат Марков оголосив голодування "з політичних причин"

Про це УНІАН повідомив адвокат Маркова Олександр Казарновський.

За його словами, Марков оголосив голодовку, коли дізнався, що голова апеляційного суду Одеської області Анатолій Луняченко подав клопотання до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ з проханням передати кримінальне провадження з Одеси до будь-якого іншого суду.

«Ігор Олегович учора оголосив голодовку у зв'язку з тим, що до нього застосовується політичне переслідування», - сказав Казарновський.

Адвокат також назвав сьогоднішнє рішення про направлення матеріалів провадження проти Маркова до Криму “беззаконним і політично мотивованим”.

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«Суд керувався не законом, а політичною доцільністю. При цьому суд послався на норму закону, яка не передбачає того, що зробив суд. Закон передбачає, що у виняткових випадках можна перенести розгляд справи за місцем проживання обвинувачуваного, більшості потерпілих або свідків. Так, ось суд з цієї норми узяв лише «виняткові обставини», а все інше вигадав...», - сказав Казарновський.

Він додав, що конкретний суд, який розглядатиме справу, буде визначено після того, як матеріали провадження надійдуть до АРК Крим.

Водночас, у штабі Маркова також повідомили УНІАН про розпочату ним голодовку, і навели текст особистої заяви Маркова, в якій він висловлює побоювання за своє життя.

"У суду і слідства немає підстав для того, щоб тримати мене за гратами, тому вони постараються вирішити «проблему Маркова» іншим, не раз реалізованим ними способом - я не повинен вийти живим з в'язниці", - пише Марков у своїй заяві.

Також у штабі повідомляють, що, за їх даними "в особистій справі ув’язненого Ігоря Маркова, який перебуває у СІЗО, з'явилося формулювання, що він схильний до суїциду".

Як повідомляв УНІАН, лідерові партії «Родина» Маркову, позбавленому судом мандата народного депутата, інкримінують організацію і побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації проводилися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

22 жовтня 2013 року в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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Печерський райсуд Києва заарештував його на 2 місяці. 31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

16 грудня Печерський райсуд вирішив продовжити термін перебування Маркова під вартою до 13 лютого.

4 лютого цього року МВС передало матеріали справи Маркова на розгляд до Приморського районного суду Одеси. 10 лютого суд почав розгляд справи, і відмовився пом'якшити запобіжний захід, залишивши підсудного під арештом.

14 лютого за клопотанням голови Апеляційного суду Одеської області Анатолія Луняченка Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалив рішення про перенесення судового розгляду справи Маркова з Одеси до Криму.