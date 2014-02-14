ООН направила матеріали про дії українських силовиків в Раду Безпеки і Комітет з прав людини

ООН прийняла до розгляду та направила в Комітет з прав людини та до Ради безпеки прохання про проведення міжнародного розслідування порушень міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться у листі представництва ООН в Україні, текст опублікувала Українська правда.

"Враховуючи той факт, що лист охоплює питання не тільки політичного характеру, але й прав людини, його було направлено також у спеціалізовану установу ООН, що займається питаннями прав людини, а саме управління Верховного комісара з прав людини в Женеві", - сказано в повідомленні.

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Перед цим депутати від опозиції Паламарчук. Ярема та Москаль направили до Ради Безпеки ООН прохання про створення Міжнародного трибуналу для осіб, відповідальних за порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені в Україні, або про дозвіл міжнародному кримінальному суду здійснити провадження і притягнути до відповідальності осіб, які виконували явно злочинні накази.

У зверненні депутати називають цими особами: президента Віктора Януковича, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, командувача внутрішніх військ МВС генерал-лейтенанта Станіслава Шуляка.

Для фіксації фактів порушень вони попросили розглянути питання негайного направлення до України представників структур ООН, що відповідають за дотримання прав людини.

Крім того, голова комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін надіслав Верховному комісару ООН з прав Людини Наванетхем Піллей повідомлення про злочини, які вчиняються правоохоронцями.

Так він розподілив їх на групи, до яких входить викрадення людей, насильницьке та протиправне позбавлення їх волі, вивезення у безлюдні місця та катування.

Ще одна група злочинів – затримання мирних громадян в містах України за межами проведення масових заходів, їх побиття, катування, фальсифікація матеріалів про правопорушення, проведення судів та позбавлення волі.

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Наступна група злочинів, про які зазначається у зверненні – це катування міліцією учасників мирних масових заходів, травмування, катування та вбивства.

Ще однією групою є злочинів, на які вказує Кожем'якін, є протиправне знищення майна учасників мирних протестів, перехоплення та прослуховування їх телефонних розмов.

"У цих та інших протиправних діях представників силових структур вбачаються ознаки тяжких та особливо тяжких посадових злочинів, злочинів проти життя та здоров'я людини, проти правосуддя, які у своїй сукупності на фоні підтримки з боку вищого керівництва держави повинні кваліфікуватися як злочини проти людяності", - наголосив Кожем'якін.