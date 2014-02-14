У Тернополі відбудеться народна олімпіада з метанням бруківки і бігом по шинах
У Тернополі завтра відбудеться народна олімпіада, учасники якої будуть визначати кращих у метанні бруківки, гранат і розбиранні автомата Калашникова.
Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра, захід розпочнеться на Театральному майдані, а подовжиться на міському стадіоні.
За його словами, олімпіада організовується як реакція жителів міста на останні події в Україні та Росії.
«Проведення народної олімпіади – ініціатива тернополян. Згідно із задумом, буде і запалення олімпійського вогню, парад олімпійців і урочисте виконання гімну «Горіла шина, палала…», – розповів Бицюра.
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Олімпіада проходитиме у три етапи. Під час першого учасників чекає метання бруківки на влучність, перетягування линви, метання спису на влучність, у другому – розбирання-збирання автомата Калашникова на швидкість, піднімання автомобільної шини, перенесення потерпілого на ношах, перекочування шини, біг по шинах, біг з двома шинами в руках. На третьому етапі відбудуться змагання лава на лаву.
Участь в олімпіаді візьмуть 20 команд. Урочисте закриття народної олімпіади та нагородження переможців відбудеться у неділю, 16 січня під час Народного віче.
Емблемою народної олімпіади стали чотири кільця у вигляді шин, а п’яте – у вигляді мішені.
«Шина стала символом революційних подій в Україні, а мішень означає, що нині кожен українець під прицілом антизаконних дій злочинців», – пояснив значення емблеми Бицюра.