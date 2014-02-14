Тимошенко готова обговорити з Януковичем гарантії його безпеки після відставки

"Враховуючи максималізм Януковича в прагненні володіти країною, враховуючи рівень монополізації влади, яка сконцентрована в його руках, простір для компромісу може з'явитися лише під впливом трьох чинників: сили народного повстання, реальності дієвих міжнародних санкцій і міжнародних антикорупційних розслідувань проти сім'ї або знаходження форми звернення в Міжнародний кримінальний суд без ратифікації Римського статуту", - зазначила Тимошенко в інтерв'ю ZN.UA.

За її словами, для активізації кожного з цих напрямків опозиція разом з Майданом повинна створити групи високої ефективності і прямої дії.

"Ми зобов'язані надати народному повстанню оновлену силу, наші представники зобов'язані "жити" в Брюсселі і Вашингтоні, поки не досягнемо реальних санкцій, ми зобов'язані розпочати дискусію з компетентними людьми про шляхи виходу на розгляд злочинів проти людяності в Міжнародному кримінальному суді. Все це ще не пізно робити", - зазначила Тимошенко.

"Просто треба діяти в іншому напрямку і більш ефективно і професійно в площині всіх трьох факторів одночасно. І коли Янукович дозріє до початку реальних переговорів, їх треба почати і швидко завершити. Єдина тема для переговорів з ним - це умови його відходу з влади та гарантії захисту його сім'ї. Я готова бути учасником цих переговорів", - підкреслила екс-прем'єр.