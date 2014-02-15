В Одесі на форумі Євромайданів заявили, що відпустили не всіх затриманих активістів

16:56, 15 лютого 2014
Політика
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В Одесі на другому Всеукраїнському форумі Євромайданів заявлено про чотирьох активістів, які досі перебувають у СІЗО.

У Громадській раді Майдану заявляють, що чотири активісти досі лишаються в СІЗО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник Громадської ради Майдану.

За його словами, незважаючи на запевнення Генерального прокурора Віктора Пшонки про те, що всі затримані та заарештовані активісти звільнені, у СІЗО перебувають на даний час, як мінімум, ще чотири особи: Сергій Александров, Максим Головін, Олександр Македонський, Тимофій Підлісний. Промовець також додав, що слід докласти максимум зусиль для їх звільнення.

Читайте такожУсі затримані в січні активісти звільнені з СІЗО - ПшонкаКрім того, представник харківської делегації повідомив, що жителі Харкова зібрали 3 тис. грн матеріальної допомоги для одесита Олександра Бабича, у якого згоріла квартира.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в центрі Одеси згоріла квартира активіста місцевого Євромайдану Олександра Бабича, у якого троє маленьких дітей, з яких двоє – близнюки віком 1 рік. Бабич передав свою колекцію касок і шоломів до Києва для потреб Майдану.

Довідка УНІАН. 15-16 лютого в Одесі відбувається другий Всеукраїнський форум Євромайданів, в якому беруть участь близько 80 осіб і спостерігачі .

Перший Всеукраїнський форум Євромайданів відбувся у Харкові 11-12 січня.

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