"Афганці" прогнали від монументу загиблим людей з символікою "Українського вибору"

Частина із них прийшла з Майдану кількома колонами. Таким чином присутні вшановували пам'ять загиблих у війні у 25-ту річницю виводу радянських військ із Афганістану.

Читайте такожЯнукович сподівається, що афганці донесуть до суспільства важливість миру і спокою в Україні Покладати квіти до пам’ятника, окрім ветеранів із прапорами і хоругвами окремих підрозділів, прийшли люди із символікою «Українського вибору». Мітингувальники закликали їх «припинити піаритись на крові» і поставили ультиматум: або вони підуть самі, або їм поламають їхні прапори. Ті швидко згорнули агітацію і рушили геть від Лаври, повідомляє Радіо Свобода.

За словами присутнього на мітингу депутата від «Батьківщини» Миколи Томенка, донині залишається актуальною проблема забезпечення ветеранам Афганістану та близьким родичам загиблих соціальних гарантій.

«Ми з колегами-афганцями в парламенті підготували цілу низку законодавчих змін, бо є багато прогалин у частині допомоги матерям, які втратили синів, вдовам, що втратили чоловіків. Отже, моя ще місія не тільки як афганця, а й як депутата, максимально соціально захистити ті родини, які стали заручниками тієї афери, що була у радянські часи», – зазначив він.