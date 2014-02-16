Влада України піддається сильному тиску західноєвропейських і американських політиків - Глава АП РФ

"Ніхто не ставить під сумнів легітимність Януковича. Тим не менш, на нього, безсумнівно, чиниться величезний тиск. Ми називаємо це подвійними стандартами; можна називати це потрійними стандартами", - сказав Іванов в інтерв'ю телеканалу Russia Today, повідомляють РИА Новости.

Прихильники української опозиції заявляють, що Росія втручається в справи країни і перешкоджає їй у розвитку в західному напрямку. Президент Росії Володимир Путін і МЗС РФ неодноразово відкидали ці звинувачення, а міністр закордонних справ Сергій Лавров, у свою чергу, застерігав ЄС і США від втручання у політичну кризу в Україні.

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Глава кремлівської адміністрації зазначив, що Росія як і раніше не збирається втручатися у внутрішні справи України.

"Ми чуємо безліч голосів, які звинувачують Росію в тому, що вона втручається у внутрішні справи України. Але я ще не чув, щоб хто-небудь привів хоча б один факт, який доводить це. Це, по-перше. По-друге, ми всі знаємо про десятки і навіть сотні випадків того, що на наш погляд являє собою явне втручання у внутрішні справи України з боку західноєвропейських і американських політиків. З моєї точки зору, це, м'яко кажучи, дуже негарно", - зазначив Іванов.

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