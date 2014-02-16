Кримські татари готові дати відсіч спробам відторгнення автономії від України - Чубаров

Про це в коментарі ZN.UA сказав глава Меджлісу Рефат Чубаров.

"Кримські татари, навіть в умовах такого невиправдано довгого з вини українських політиків процесу відновлення їх прав на своїй землі, чудово усвідомлюють ступінь катастрофи, яка може спіткати Крим і всіх його жителів у разі будь-яких спроб відторгнення Криму від України", - підкреслив він.

"Відповідно, автори і провідники будь-яких експансіоністських задумів щодо Криму повинні виходити з того, що в особі кримських татар вони матимуть гідну відсіч", - сказав Чубаров.

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Президія Верховної Ради Криму 4 лютого ухвалила "в умовах прагнення до влади груп национал-фашистского спрямування" ініціювати проведення загальнокримського опитування про статус півострова. Депутати також обговорювали можливість звернення до Президента і Держдуми Російської Федерації із закликом виступити гарантом непорушності статусу автономії Криму.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з підготовкою до посягання на територіальну цілісність України через події в парламенті Криму.