У Одесі одночасно проходять дві масові акції – активістів Євромайдану і його противників

Як передає кореспондент УНІАН, більш як тисяч осіб проводіть традиційний недільний мітинг на підтримку Євромайдану біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі.

Частина людей почали рух по бульвару з величезним, близько 500 м завдовжки, жовто-блакитним полотнищем. Вони скандують: «Банду геть!», «Російським окупантам – ганьба!», «Слава Україні!» тощо.

Поряд (також недалеко від пам'ятника Дюку) проходить мітинг противників євроінтеграції – близько 500 осіб. Вони скандують «Фашизм не пройде!» і намагаються перешкодити нести полотнище своїм опонентам. Тут же грає оркестр (за словами учасників акції, муніципальний оркестр), який виконує одеські мелодії, заглушаючи виступи евромайданівців. Деякі учасники провладної акції танцюють. Вони пригнали кілька ретро-автомобилів з плакатами «Ударимо по Євромайдану автопробігом».

На Приморському бульварі багато міліції, яка намагається розділити учасників двох акцій, щоб уникнути зіткнень. Кілька разів «антимайданівці» вже проривали міліцейський кордон і накидалися на опонентів.

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Як повідомляв УНІАН, 15-16 лютого в Одесі проходить другий всеукраїнський форум Євромайданів, у якому беруть участь 66 делегатів та 11 спостерігачів.

15 лютого після першого пленарного засідання форуму голова одеської обласної організації партії «УДАР», один з лідерів «Евромайдану-Одеса» Андрій Юсов заявив, що місцева влада готує на 16 лютого масові безпорядки.

Прес-служба «Евромайдану-Одеса» сьогодні повідомила, що в центрі міста помічено два автобуси з «тітушками».