Активісти звільнили Львівську, Тернопільську та Івано-Франківську ОДА

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, тривають заходи з розблокування й відновлення руху автотранспорту по вулиці Грушевського в Києві.

Читайте такожУ Івано-Франківську мітингувальники звільнили приміщення ОДАУ міліції нагадали, що «напередодні усім особам, які були затримані у зв’язку з масовими акціями у столиці і в регіонах та перебували під вартою, було змінено міру запобіжного заходу на більш м`яку».

Також у міліції запевнили, що не втручаються у процес звільнення будівель і не перешкоджають проведенню громадянами мирних акцій. Правоохоронці несуть службу з охорони громадського порядку.

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«Влада і надалі буде виконувати усі вимоги Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», аби він вступив у законну силу, при цьому забезпечивши вирішення всіх спірних питань виключно мирним шляхом», йдеться у повідомленні.