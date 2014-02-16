Яценюк запевняє, що "не купиться" на пропозицію Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на 11-му Народному віче сьогодні на Майдані Незалежності у Києві.

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Звертаючись до Януковича, Яценюк заявив зі сцени Майдану, що не буде купуватися на посаду: «Пане Президент. Купуйте своїх приспішників!».

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Також лідер фракції «Батьківщина» наголосив, що опозиція створить свій Кабмін, що є спільним рішенням «усіх опозиційних лідерів та екс-прем'єра Юлії Тимошенко».