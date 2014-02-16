Яценюк запевняє, що "не купиться" на пропозицію Януковича
15:27, 16 лютого 2014Політика
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Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк запевняє, що не має наміру погоджуватись на пропозицію Президента України Віктора Януковича очолити Кабінет міністрів.
Яценюк не має наміру погоджуватись на пропозицію Януковича очолити Кабмін
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на 11-му Народному віче сьогодні на Майдані Незалежності у Києві.
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Звертаючись до Януковича, Яценюк заявив зі сцени Майдану, що не буде купуватися на посаду: «Пане Президент. Купуйте своїх приспішників!».
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Також лідер фракції «Батьківщина» наголосив, що опозиція створить свій Кабмін, що є спільним рішенням «усіх опозиційних лідерів та екс-прем'єра Юлії Тимошенко».
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