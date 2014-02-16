Комунальні служби Києва почали прибирати вулицю Грушевського
Комунальні служби Києва почали прибирати вулицю Грушевського, де ще до сьогодні перебували правоохоронці.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі навпроти пам’ятника В’ячеславу Чорноволу кілька КАМазів та тракторів прибирають сміття. По території ходять представники комунальних служб, ДСНС, а також преси.
Вже вивезено дві величезні вантажівки сміття, але його там ще залишається чи не на десяток машин. Преса побачила на схилах, що ведуть до Маріїнського парку, таблички з написом міст, з яких прибули правоохоронці, а також образливі написи на адресу мітинувальників, які перебували по інший бік барикад.
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Як повідомляв УНІАН, в неділю кордони міліції відсунуто вгору по вулиці Грушевського до будівлі Кабінету міністрів.
Активісти Майдану частково розібрали барикади для забезпечення проїзду транспорту в напрямку Паркової алеї та в напрямку урядового кварталу.
Активісти зазначили, що таким чином вони виконують домовленості з владою про гарантування проїзду транспорту вулицями міста.