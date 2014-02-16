Комунальні служби Києва почали прибирати вулицю Грушевського

Як передає кореспондент УНІАН, наразі навпроти пам’ятника В’ячеславу Чорноволу кілька КАМазів та тракторів прибирають сміття. По території ходять представники комунальних служб, ДСНС, а також преси.

Вже вивезено дві величезні вантажівки сміття, але його там ще залишається чи не на десяток машин. Преса побачила на схилах, що ведуть до Маріїнського парку, таблички з написом міст, з яких прибули правоохоронці, а також образливі написи на адресу мітинувальників, які перебували по інший бік барикад.

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Як повідомляв УНІАН, в неділю кордони міліції відсунуто вгору по вулиці Грушевського до будівлі Кабінету міністрів.

Активісти Майдану частково розібрали барикади для забезпечення проїзду транспорту в напрямку Паркової алеї та в напрямку урядового кварталу.

Активісти зазначили, що таким чином вони виконують домовленості з владою про гарантування проїзду транспорту вулицями міста.