Чернівецький Автомайдан на шляху до Києва потрапив у пастку від ДАІ – опозиція

Як передає кореспондент УНІАН, на думку активістів, провокацію організували невідомі за сприяння буковинської Державтоінспекції.

Читайте такожУ Харкові п‘яна жінка спричинила аварію за участю автомобіля ДАІУ прес-службі Чернівецької облорганізації партії «УДАР» повідомили, що частину колони на чолі з координатором Чернівецького Автомайдану Олексієм Коломійцем, співробітники ДАІ «навмисно спрямували» на об’їзну дорогу через місто Новодністровськ, повідомивши, що перед мостом на Хмельницьку трасу сталася велика ДТП і проїзд там неможливий.

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«При цьому, співробітники Державтоінспекції, не питаючи про напрямок руху колони, запевнили, що автомобілістам, їдучи на Київ, краще рухатись через місто Новодністровськ. Таким чином, кілька автомобілів Автомайдану потрапили у заздалегідь підготовлену і сплановану пастку. В результаті на автотрасі, яка проходить через ліс, вдалині від населених пунктів, серед ночі три автомобілі виїхали на ділянку дороги, густо встелену спеціальними кнопками, які працівники ДАІ застосовують у випадку вимушеної зупинки транспортного засобу», - йдеться у повідомленні.

На кожній із 5 автівок внаслідок таких дій були проколені усі шини, при тому, на кожній із них під час вулканізації було виявлено по десять та більше проколів, зазначили в партії «УДАР».

Невідомі організатори провокації також задіяли тітушок, які зупинились за 500 метрів від ДТП. На відео, яке поширили в мережі Інтернет автомайданівці, видно, як двоє молодиків характерної зовнішності постійно слідкують за автомобілістами.

Після вимушеної зупинки колони Автомайдану, за кілька хвилин повз них проїхало авто ДАІ, яке ніяк не відреагувало на ввімкнені аварійні сигнали і прохання зупинитися.

«Було цілком зрозуміло, що сталася аварія, адже один із автомобілів освічував решті колони з протилежного боку траси, щоб можна було зрозуміти причину пробиття коліс», - йдеться у повідомленні.

Лідер Чернівецького Автомайдану припускає, що така реакція правоохоронців спричинена недавнім перебуванням на Буковині 14 лютого громадської діячки, активної учасниці Євромайдану, журналістки Тетяни Чорновол. Також уже вдруге Чернівці відвідує координатор Київського Автомайдану.

За словами Коломійця, така активізація опозиції «насторожила владу, яка боїться наших активних дій і тому перейшла до провокацій».

Коломієць також додав, що зв’язавшись по телефону з частиною колони Чернівецького Автомайдану, виявилось, що вони проїхали основною трасою «Чернівці – Київ» через місто Кам’янець-Подільський без жодних перешкод. Слідів ДТП, про які говорили співробітники ДАІ, направляючи частину Автомайдану в об’їзд, також не було виявлено.