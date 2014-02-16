Після "Беркута" на Грушевського знайшли гільзи від бойових набоїв

Про це розповів польський журналіст Петро Андрусечко, який і знайшов гільзи.

"В безпосередній близькості від барикади, але з боку "Беркута", валялися петарди і "коктейлі Молотова", які не вибухнули. Але найцікавішими були купи гільз від боєприпасів, використаних "Беркутом" під час битви на Грушевського. Їх кількість (сотні, якщо не тисячі) вказують масштаби застосування зброї",- пише він на сторінках видання Nowa Europa Wschodnia.

Всього було виявлено чотири типи патронів іноземного виробництва, які відрізнялися за кольором, розповів журналіст.

Червоні гільзи від набоїв виробництва французької компанії Spartan, а помаранчеві - чеської фірми „Sellier&Bellot”, білі, без розпізнавальних написів, але журналісти із США визначили, що вони - американського виробництва.

Сині боєприпаси були вироблені в Польщі фірмою FAM Pionki.

"А тепер, найголовніше, на (сайті) «FAM Pionki" серед моделей боєприпасів, сині патрони знаходяться у розділі "Спеціальні боєприпаси - бойові патрони", позначені символом LFT - 6.8 (12-й калібр). У патроні є 12 свинцевих дробинок", - пише Андрусечко.

На сайті фірми не зазначено, для чого застосовуються такі патрони. Разом з тим діаметр в 6,8 мм вказує на те, що це не дріб, а потужніша картеч. На полюванні картеччю ведеться відстріл вовків, козулі, сайгака; застосовується картеч і для полювання на рись, кабаргу, невеликого кабана.

У зв'язку з цим журналіст цікавиться:

1. коли і на підставі якого договору зазначені боєприпаси закуплені для правоохоронних органів України?

2. для виконання яких завдань призначені ці набої зі свинцевими дробинами?

3. чи можлива самостійна модернізація патронів (використання замість дробу (картечі) болтів тощо)?

Як повідомляв УНІАН, у МВС стверджують, що у правоохоронців на вулиці Грушевського немає вогнепальної зброї і вони використовували травматичні боєприпаси.