Вулиця Грушевського та Паркова алея в Києві залишаються перекритими

У Києві, на вулиці Грушевського, мітингувальники розібрали центральну частину барикад і побудували посередині проїжджої частини ворота.

Як передає кореспондент УНІАН, Паркова алея, як і раніше, заблокована мішками зі снігом.

До барикад наразі не пускають нікого, в тому числі й журналістів.

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З іншого боку барикад правоохоронці, як і раніше, стоять в очепленні.

Також перекриті підходи до парламенту з вулиць Садової, Липської та Шовковичної.