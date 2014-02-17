Вулиця Грушевського та Паркова алея в Києві залишаються перекритими
10:29, 17 лютого 2014Політика
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З іншого боку барикад правоохоронці, як і раніше, стоять в очепленні.
До барикад наразі не пускають нікого, в тому числі й журналістів / REUTERS
У Києві, на вулиці Грушевського, мітингувальники розібрали центральну частину барикад і побудували посередині проїжджої частини ворота.
Як передає кореспондент УНІАН, Паркова алея, як і раніше, заблокована мішками зі снігом.
До барикад наразі не пускають нікого, в тому числі й журналістів.
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З іншого боку барикад правоохоронці, як і раніше, стоять в очепленні.
Також перекриті підходи до парламенту з вулиць Садової, Липської та Шовковичної.
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