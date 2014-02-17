У Парижі, Римі, Нью-Йорку і Петербурзі пройшли акції на підтримку Евромайдана

Зокрема, у кількох містах Португалії відбулися акції солідарності з київським Евромайданом, повідомляє Медіа-портал української діаспори VIDIA.

Як повідомили у прес-службі Спілки українців у Португалії, головною метою акцій нині є привернути увагу португальців до «відмивання коштів режимом Януковича у країнах ЄС».

Активісти вийшли із лозунгами “Щоб купити одну нерухомість у вашій країні, український корупціонер залишив тисячі українців без крівлі над головою!”, “Гроші на крові українців – це не інвестиції, це продовження страждань і репресій в Україні!”.

У Парижі українці провели акцію “Арт-Майдан”. Акція розпочалася у сквері Тараса Шевченка, біля храму Української греко-католицької церкви. Відбулася хода до Пантеону та проїзд паризького Автомайдану вулицями столиці Франції, йдеться в повідомленні. У заході взяли участь музиканти, поети та актори українського походження, що живуть у Франції.

У Римі українці взяли участь у молебні, а опісля розтягнули великий прапор та з піснями рушили вулицями міста на одну з центральних площ. Участь в акції взяли близько півтисячі протестувальників.

Під час мітингу вони також зачитали звернення до посла США в Італії, закликавши його допомогти у викритті і покаранні корумпованих українських можновладців. Під листом зібрали 450 підписів. У вівторок його планують вручити послу США в Римі під час пікету дипломатичної установи в Римі.

У Лондоні активісти влаштували 61-шу за рахунком демонстрацію. Цього разу пікетували Посольство України у Великій Британії.

Читайте такожУ Санкт-Петербурзі відбувся мітинг на підтримку Майдану

У Відні Автомайдан пікетував нерухомість глави Адміністрації Президента Андрія Клюєва. “Автомайдан приедет ко всем негодяям!!! Дом Клюева, Вена, Австрия. Привет господин Клюев! Вам нигде не спрятаться от нас!”, – написав на своїй сторінці у Facebook Дмитро Булатов.

Мітинг на підтримку Євромайдану та проти чинної влади відбувся у Санкт-Петербурзі. На акцію прийшло близько 70 мітингувальників. Мітинг кілька разів намагались зупинити. Приводом для цього стала тематика заходу та “імперські прапори” у мітингувальників. За спроби зупинити акцію чотирьох людей затримала міліція, йдеться в повідомленні.

Також у неділю українська діаспора провела ходу на підтримку Євромайдану у Празі.