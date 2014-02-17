ПР висловить думку щодо кандидатури нового прем'єра лише після подання Президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов під час брифінгу після Погоджувальної ради голів парламентських фракцій і комітетів.

Він підкреслив, що подання глави держави на посаду нового прем'єра на даний момент у парламенті немає.

Читайте такожПР закликає Януковича внести в Раду кандидатуру на пост прем'єра з числа членів партії

«Чи тривають розмови? Тривають. Чи тривають обговорення? Тривають. Але на сьогодні завчасно щось говорити, поки не буде подання Президента, неправильно ... Коли кандидатуру (прем'єра) буде подано, тоді буде зустріч з депутатами у фракції, і тоді ми зможемо сказати, що думає фракція з приводу даного кандидата», - пояснив Єфремов.

Читайте такожЦього тижня Президент внесе до ВР кандидатуру премєр-міністра — Рибак

Як повідомляв УНІАН, голова ВР Володимир Рибак сьогодні, 17 лютого, заявив, що подання Президента щодо кандидатури нового прем'єра очікується у Верховній Раді цього тижня.

Рибак зазначив, що минулого тижня у нього відбулася розмова з Президентом, і «я думаю, що прем'єр-міністр буде поданий на цьому тижні», «щоб Верховна Рада розглянула це питання». За словами Рибака, під час зустрічі з Президентом конкретні прізвища не обговорювалися.

При цьому спікер додав, що сьогодні, швидше за все, відбудеться ще одна зустріч з Януковичем.

«Днями це питання буде вирішено», - підкреслив Рибак.

На запитання журналістів, чи буде це кандидатура від Партії регіонів, він відповів: «Є різні варіанти - і опозиції, і Партії регіонів, і не Партії регіонів».