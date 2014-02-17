Нову Конституцію має писати народ, а не дискредитовані політики, – ГК «Вільні люди»

Про це йдеться у повідомленні ГК «Вільні люди».

«Політики з усіх таборів уже не раз демонстрували свою нездатність реформувати Україну. Кожного разу вони її писали під свої групові інтереси та інтереси своїх політичних лідерів. Але нам потрібна народна Конституція, яка б захищала інтереси всього народу. Тому нам потрібні не безплідні реформи, а Нова країна, побудована на нових принципах та цінностях. У зв’язку з цим, ми пропонуємо створити робочу групу експертів без політиків, які напишуть Основний Закон – Нову Конституцію – для Нової країни», – заявив 16 лютого співголова ГК «Вільних людей» Ростислав Пелех під час всенародного віче у Львові.

«Досить слухати політиків, які пишуть Конституцію лише під себе. Ми переконані, що в процесі написання нового Основного Закону обов’язково повинен брати участь народ України», – наголосив під схвальні вигуки присутніх Пелех.

Він закликав усіх небайдужих до долі країни наступної неділі після Служби Божої вийти на львівський Майдан до пам’ятника Тарасу Шевченку для обговорення та початку процесу написання Народної Конституції.

«Новий документ потребує детального постатейного обговорення виключно громадянами України на всенародному Віче та незаангажованими експертами, а не політиками. Ми повинні побудувати Нову країну, зламати ганебну існуючу систему, домовитися про новий суспільний договір на базі компендіума соціальної доктрини церкви, а не змінювати обличчя діючої системи. А побудова Нової країни повинна початися з написання Нової Конституції», – підкреслив пан Пелех.

Присутні на віче схвально сприйняли аналогії з Грузією, які навів активіст «Вільних людей».

«Грузія не реформувала систему, а будувала нову країну. Саме тому вона тепер гордо носить назву Georgia. А у нас змін не відбулося і після 2004 року, тому що внаслідок Помаранчевої революції змінилися лише обличчя», – нагадав Ростислав Пелех.

«Ми не можемо вкотре і вкотре наступати на одні й ті ж граблі. Тому зараз категорично заявляємо про неприпустимість лідерів опозиції іти на переговори з владою стосовно своїх посад. Десятки смертей наших героїв в Києві були віддані заради ідеалів Нової країни, а не зміни обличь в гнилій корумпованій державній системі влади, яка реформуванню вже не підлягає», – наголосив пан Пелех.

Активісти «Вільних людей» піддали жорсткій критиці запевняння політиків у тому, що обговорення статей Нової Конституції з українським народом є нереальним процесом. На їх переконання, це – нормальна європейська практика. Саме тому точку відліку для написання Нового Народного Основного Закону, порадившись з громадою, вони призначили на наступну неділю.