"Беркут" пустив у хід водомети та сльозогінний газ, від "коктейлів Молотова" загорівся пост ДАІ

Як передає кореспондент УНІАН, беркутівці відступили на кілька метрів після масованої атаки камінням і коктейлями Молотова з боку мітингувальників. Знову «Беркут» йде в наступ, проте мітингувальники не відступають.

«Беркут» намагається зайти з флангу з боку спалених вантажних автомобілів. Він піддається масований град каменів і коктейлів. «Беркут» знову відступає.

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Також силовики поливають мітингувальників з водометів і застосовують сльозогінний газ, повідомляє Головком.

Від «коктейлів Молотова» загорілася будка постового ДАІ на перехресті Шовковичної та Інститутської.

Протестувальники також підпалюють феєрверки, але не завжди встигають вчасно запустити, тому вогні розлітаються і в бік самих учасників протесту.