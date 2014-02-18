"Беркут" пустив у хід водомети та сльозогінний газ, від "коктейлів Молотова" загорівся пост ДАІ
«Беркут» пішов у наступ вулицею Інститутською у бік Майдану Незалежності. Відновилася бійка на розі вулиць Інститутської та Шовковичної.
Як передає кореспондент УНІАН, беркутівці відступили на кілька метрів після масованої атаки камінням і коктейлями Молотова з боку мітингувальників. Знову «Беркут» йде в наступ, проте мітингувальники не відступають.
«Беркут» намагається зайти з флангу з боку спалених вантажних автомобілів. Він піддається масований град каменів і коктейлів. «Беркут» знову відступає.
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Також силовики поливають мітингувальників з водометів і застосовують сльозогінний газ, повідомляє Головком.
Від «коктейлів Молотова» загорілася будка постового ДАІ на перехресті Шовковичної та Інститутської.
Протестувальники також підпалюють феєрверки, але не завжди встигають вчасно запустити, тому вогні розлітаються і в бік самих учасників протесту.