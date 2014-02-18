На Інститутській "Беркут" з даху кидає у мітингувальників шифер, все затягнуто чорним димом

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники розгромили легковий автомобіль, який стояв на вулиці Шовковичній біля перехрестя з Інститутською, всередині знайшли посвідчення на ім'я співробітника Кабінету міністрів.

Мітингувальники штовхають автомобіль на перехрестя Інститутської та Шовковичної.

Протистояння на цьому місці триває, мітингувальники масовано атакують правоохоронців камінням. Весь перехрестя затягнуло чорним димом від палаючих шин.

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Як передає кореспондент УНІАН, тепер там посилилися зіткнення.

«Беркутівці» підійнялися на дах будинку по парному боку вулиці Інститутській і кидають у мітингувальників шифером, який зривають з даху будинку. Зараз там знаходяться 7 беркутівців.

На вулиці Липській, у сквері, як і раніше знаходяться кілька сотень “тітушок”, ними керують «беркутівці».