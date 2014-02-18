Біля станціі метро Хрещатик на Інститутській знайдено тіла ще двох загиблих
18:18, 18 лютого 2014Політика
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Неподалік від станції метро Хрещатик на вулиці Інститутській виявлено два тіла загиблих протестувальників. Прибула слідча оперативна група Печерського райвідділку міліції.
Один із загиблих – чоловік мав при собі пенсійне посвідчення серія АІІІ №848773, виданий в Кіровограді на ім’я Нікітін Микола Семенович, пише Тиждень.ua.
.Крім цього, він мав при собі паспорт громадянина Грузії на ім’я Zurab KHURTSIA №620075680, виданий посольством Грузії в Україні. Дата народження – 29 липня 1960 році. Фото на обох документах – ідентичні і відповідають обличчю загиблого.
Друга загибла – жінка середніх літ. При собі мала посвідчення ліквідатора чорнобильської катастрофи на ім’я Дворянець Антоніна за № 073155.
Нагадаємо, раніше лікар і громадський активіст Ольга Богомолець підтвердила загибель трьох протестувальників під час сутичок з силовиками у Києві 18 лютого.
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