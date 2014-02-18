Біля станціі метро Хрещатик на Інститутській знайдено тіла ще двох загиблих

Один із загиблих – чоловік мав при собі пенсійне посвідчення серія АІІІ №848773, виданий в Кіровограді на ім’я Нікітін Микола Семенович, пише Тиждень.ua

.Крім цього, він мав при собі паспорт громадянина Грузії на ім’я Zurab KHURTSIA №620075680, виданий посольством Грузії в Україні. Дата народження – 29 липня 1960 році. Фото на обох документах – ідентичні і відповідають обличчю загиблого.

Друга загибла – жінка середніх літ. При собі мала посвідчення ліквідатора чорнобильської катастрофи на ім’я Дворянець Антоніна за № 073155.

Нагадаємо, раніше лікар і громадський активіст Ольга Богомолець підтвердила загибель трьох протестувальників під час сутичок з силовиками у Києві 18 лютого.