Берлін закликає владу України і опозицію продовжити переговори

Про це повідомляє німецьке зовнішньополітичне відомство.

Масштабні вуличні заворушення поновилися в Києві у вівторок, в день засідання Верховної Ради, на якому опозиція вимагає повернути парламентсько-президентську форму правління, відновивши конституцію 2004 року. Агресивно налаштований натовп намагався підійти до парламенту України, радикали вривалися в будинки в центрі Києва, палили автомобільні покришки, кидали каміння в машини і міліціонерів.

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Він додав, що Берлін продовжить сприяти врегулюванню конфлікту. Глава МЗС ФРН також відзначив зусилля ОБСЄ на переговорах по звільненню учасників акцій протесту та розблокування адміністративних будівель, додавши, що цей досвід треба використовувати у подальшому.