У Івано-Франківську майданівці повторно захопили облдержадміністрацію

18:46, 18 лютого 2014
Політика
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Міліція опору не чинила і покинула приміщення.

У Івано-Франківську майданівці повторно захопили облдержадміністрацію / styknews.info

Сьогодні після повідомлень із Києва кілька десятків учасників "Правого сектора" і представники Штабу національного спротиву знову повернули контроль над приміщенням Івано-Франківської ОДА.

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Як повідомили УНІАН працівники облдержадміністрації, міліція опору не чинила і покинула приміщення. Працівники адміністрації теж вільно покинули будівлю.

Як повідомляв УНІАН, вперше мітингувальники захопили ОДА 24 січня 2014 року.

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