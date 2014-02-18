У Івано-Франківську майданівці повторно захопили облдержадміністрацію

Сьогодні після повідомлень із Києва кілька десятків учасників "Правого сектора" і представники Штабу національного спротиву знову повернули контроль над приміщенням Івано-Франківської ОДА.

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Як повідомили УНІАН працівники облдержадміністрації, міліція опору не чинила і покинула приміщення. Працівники адміністрації теж вільно покинули будівлю.

Як повідомляв УНІАН, вперше мітингувальники захопили ОДА 24 січня 2014 року.