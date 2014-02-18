Ахметов закликав владу і опозицію до негайних переговорів

Про це йдеться в заяві Ахметова, оприлюдненій сьогодні ввечері на сайті його компанії СКМ.

Ахметов переконаний, що ”немає таких обставин, які виправдовують застосування сили стосовно мирного населення”.

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”Мирні люди не повинні страждати ні в якому разі. Це повинно стати головним завданням і влади, і опозиції, всіх протиборчих сил. Людські жертви і постраждалі з боку протестуючих і правоохоронців під час вуличних зіткнень - неприпустима ціна за політичні помилки”, - йдеться в заяві.

Ахметов закликає ”зупинити кровопролиття на вулицях Києва, всім протиборчим силам терміново повернутися в переговорний процес і ні на хвилину не припиняти роботу до тих пір, поки не буде знайдено рішення щодо виходу України з глибокої політичної кризи”.