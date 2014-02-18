Німеччина пригрозила санкціями через сьогоднішні події в Києві



Про це йдеться в черговій оприлюдненій сьогодні заяві міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера.

”Ті, хто відповідає за рішення, які призведуть до кровопролиття в центрі Києва та інших частинах України, має рахуватися з тим, що Європа буде змушена переглянути свою попередню стриманість у справі санкцій проти (цих) осіб”, - заявив Штайнмайер.

Він закликав усі сторони утриматися від застосування сили і провокацій, підкресливши, що ультиматум не є правильним шляхом для вирішення кризи.

”Ескалація насильства є останнім, що зараз потрібно Україні”, - сказав німецький міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше в оприлюдненій заяві Штайнмайер закликав сторони конфлікту до діалогу і пошуку мирного вирішення кризи.