США призначили Януковича головним відповідальним за те, що відбувається в Україні

Про це він сказав журналісту ZN.UA по закінченні першого раунду переговорів.

"З цього моменту США вважають Януковича відповідальним за все, що відбувається в Україні", - сказав посол.

За його словами, другий раунд переговорів буде продовжено пізніше.

Пайетт повідомив, що США розглядають можливість розширення санкцій до окремих українських чиновників у додаток до візових обмежень, введених після силового розгону Майдану в листопаді і грудні.

У той же час він зазначив, що в даний час основою завданням є припинення силового протистояння в Києві.

Пайетт також підтвердив інформацію про телефонні переговори віце-президента США Джо Байдена з українським Президентом Віктором Януковичем, відмовившись при цьому уточнювати зміст розмови.