Огляд зарубіжної преси: найкривавіше протистояння в України за останні 20 років

Британська The Guardian пише, що сподівання на примирення в Україні буквально згоріли.

"Три місяці конфронтації між Президентом України та масовим протестним рухом досягли свого піку у ніч вівторка у найгіршому кровопролитті відколи ця країна відділилася від Москви 20 років тому", - пише The Guardian.

Канадське CTV зазначає, що політичне напруження зросло через повідомлення, що Росія готова продовжити видачу кредитів українському уряду. Багато хто в опозиції вважає, що Янукович домовився з Москвою дати відсіч протестувальникам та обрати проросійського лояліста на посаду прем'єр-міністра.

Deutsche Welle пише, що переговори між опозицією та Януковичем провалилися внаслідок його безумовної вимоги очистити Майдан Незалежності.

"Стрічка вогню горіла всю ніч на Майдані Незалежності, доки протестувальники - дехто озброєний палками та у броні - оборонялися. Намети і шини сформували вогненну барикаду між протестувальниками та поліцією", - зазначає видання.

Російські "Вести" пишуть, що Київ не пам'ятає настільки жорстокого протистояння з часів Афганістану.

"У боях із силовиками майданівці використовують навіть гранатомети. Сутички на вулицях Києва переросили у зброїне протистояння. Бійців спецназу не тільки жорстоко б'ють, але і застосовують проти них вогнепальну зброю. На цей час шпиталізовані близько 300 силовиків. Щонайменше, троє з них знаходяться в комі", - стверджує російське видання.