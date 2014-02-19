ООН має всі підстави для введення миротворців в Україну - політолог
Тарас Березовець розповів, чого не вистачає для введення «блакитних касок» в Україну.
Масові вбивства протестувальників у Києві є вагомою підставою для введення миротворчого контингенту ООН на територію України
Про це в ефірі Еспресо.TV заявив політолог Тарас Березовець.
«Для того, щоб ввести миротворчий контингент, має бути зібрана екстрена нарада Ради безпеки ООН та увалене рішення про введення «блакитних касок», - сказав Березовець.
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Він також зазначив, що навіть, якщо Росія не проголосує за введення миротворців на територію України, все одно можуть ввести контингент, оскільки для цього є всі підстави. Адже на вулицях Києва масово застосовують зброю проти людей.
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