ООН має всі підстави для введення миротворців в Україну - політолог

Масові вбивства протестувальників у Києві є вагомою підставою для введення миротворчого контингенту ООН на територію України

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив політолог Тарас Березовець.

«Для того, щоб ввести миротворчий контингент, має бути зібрана екстрена нарада Ради безпеки ООН та увалене рішення про введення «блакитних касок», - сказав Березовець.

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Він також зазначив, що навіть, якщо Росія не проголосує за введення миротворців на територію України, все одно можуть ввести контингент, оскільки для цього є всі підстави. Адже на вулицях Києва масово застосовують зброю проти людей.

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