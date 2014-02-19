Квасневський назвав ситуацію в Україні вже неконтрольованою

Колишній Президент Польщі Олександр Квасневський вважає, що ситуація в Україні вийшла з-під контролю через величезну радикалізацію суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він заявив в ефірі польського радіо RMF FM сьогодні вранці.

«Боюсь, що динаміка подій зараз така, що це все вже трохи вийшло з-під контролю», - сказав він.

Квасневський порівняв останні події в Києві з придушенням відомого на весь світ протесту у Китаї на площі Тяньаньмень в 1989 році, нагадавши, що вже зараз відомо про десятки загиблих.

«Думаю, що акція «Беркуту» з зачистки Майдану буде тривати та це приведе до чергових жертв. Радикалізація людей є фактом, ті люди бачать, що з владою не можна розмовляти. Влада утримує свою позицію», - сказав він.

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Екс-Президент зазначив, що це все відбувається в країні, де вже тривалий час можна було спостерігати «надзвичайний рівень взаємної ненависті та браку довіри».

«Це щось, що впадало у вічі нашій місії. Там ніхто нікому не вірить», - сказав Квасневський, який входив у спеціальну місію Європарламенту, котра намагалась вирішити справу ув`язненої екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко.