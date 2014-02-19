Потяг «Львів-Київ» затримали на 3,5 години: міліція шукала бомбу

У чергову частину Волинського лінійного відділу надійшло повідомлення від Луцького міськвідділу, про те, що на телефон «102» зателефонував невідомий громадянин та повідомив, що поїзд №142 сполученням «Львів-Київ» заміновано. 19 лютого о 00.35 вказаний поїзд зупинено по станції Володимиро-Волинський ДТГО «Львівська залізниця».

Про це повідомили УНІАН у підрозділі зв‘язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці.

Як зазначається у повідомленні, на місце події виїхали правоохоронці, було задіяно карету швидкої допомоги, вибухотехнічну групу НДЕКЦ у Волинській області, працівників ДСНС.

Як зазначається у повідомленні, задля безпеки громадян з даного потяга було евакуйовано 202 пасажири. Потяг було оглянуто. Після закінчено огляду було виявлено предмети схожі на саморобні вибухові пристрої. Вилучені предмети направлено на дослідження в НДЕКЦ УМВС України у Волинській області.

Затримка руху поїзда №142 сполученням «Львів-Київ» склала 3.55.

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Правоохоронці проводять перевірку матеріалів, а також встановлюють особу, яка повідомила про замінування.

«На даний час Львівська залізниця функціонує в нормальному режимі. Рух приміських, пасажирських та міжнародних поїздів здійснюється згідно до графіку. З території Львівської залізниці за добу в напрямку Києва виїхало 18 поїздів. Усі прибули згідно графіку. Збій був лише по одному потягу, оскільки була отримана інформація про замінування потягу «Львів-Київ»»- , зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Коростені Житомирської області на залізничному вокзалі кілька годин шукали міну, затримавши потяг «Івано-Франківськ - Київ»