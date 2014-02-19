Надзвичайний стан фактично введений в усій Україні - Томенко

Надзвичайний стан фактично введений не лише на столичному Майдані, а й по всій території України, заявив в інтерв’ю «Еспресо.TV» народний депутат Микола Томенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Томенка, за його словами, «до центру Києва майже неможливо дістатися. Центр міста паралізований, добиратися можна лише пішим ходом. Заблокований транспорт, метро не працює. З точки зору харчування – в центрі міста люди не можуть поїсти, бо власникам закладів громадського харчування дали вказівку їх закрити».

«Що стосується України, то, як інформують мене депутати місцевих рад, що рухаються на Київ, міліція, посилаючись на якийсь неіснуючий чи таємний документ Кабінету міністрів, блокує рух людей до столиці. Це все – фактичні ознаки введення надзвичайного стану в Україні», – переконаний народний депутат.

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Томенко нагадав, що відповідно до Конституції та законів України, підписаний Президентом указ про введення надзвичайного стану в окремому регіоні або по всій Україні впродовжп двох днів має бути підтверджений Верховною Радою України.

«Отже, сьогодні ситуація виглядає таким чином: попри публічні заяви представників влади про те, що вона не піде на введення надзвичайного стану, де-факто, він вже діє в Україні», – сказав Томенко