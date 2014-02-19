У Львові захопили міське управління міліції, евакуюють суди

У Львові громадяни захопили приміщення Львівського міського управління внутрішніх справ на вулиці Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, на першому підвальному поверсі вибито скло, зламано вхідні двері, розбито таблицю на вході. Також видно через розбиті шибки, як на поверхах розлітаються документи.

У приміщенні ЛМУ знаходиться ізолятор тимчасового тримання, з якого, за даними активістів, випустили всіх затриманих.

На даний час біля будівлі перебуває близько десятка активістів, вони спокійно спостерігають, як працівники міліції без форми виносять з будівлі залишки оргтехніки.

Під час захоплення будівлі постраждалих з боку міліціонерів та активістів немає.

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Біля будівлі СБУ у Львівській області спалені залишки меблів, вибиті вікна на першому поверсі, в кабінетах видніються випалені стіни. Біля будівлі СБУ чергує кілька десятків молодих людей. Виламані вхідні двері вже закладено фанерою.

Від джерел УНІАН стало відомо про термінову евакуацію документів та техніки з приміщень судів Львова та області. Щойно кореспондент УНІАН особисто став свідком, як з приміщення Франківського районного суду Львова виносити і завантажували на мікроавтобус оргтехніку.

Як повідомили нашому кореспонденту мешканці Яворівського району, активісти міста Яворіва сьогодні вранці намагалися захопити приміщення місцевого суду.