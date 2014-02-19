На Майдані мітингувальники готують тисячі пляшок з "коктейлем Молотова"
17:38, 19 лютого 2014Політика
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На Майдані Незалежності мітингувальники активно готують “коктейлі Молотова”.
REUTERS
Як предає кореспондент УНІАН, вони розливають бензин з каністр у пляшки та роблять запали з ганчірок. “Коктейлі Молотова” підносять на передову. Йдеться про тисячі пляшок.
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