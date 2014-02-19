Опозиція наполягає на діалозі з владою, щоб припинити кровопролиття

Спільна позиція опозиції та західних партнерів полягає в тому, що переговори з владою потрібні - але не перемовини заради перемовин, а заради зупинки кровопролиття та повернення процесу в політичне русло. Про це заявив голова Політради ВО ”Батьківщина” Арсеній Яценюк журналістам у середу, 19 лютого, по завершенні зустрічі лідерів опозиції з послами країн-членів ЄС, США та Канади, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

Яценюк наголосив, що зараз – ”дуже складна сторінка української історії”: ”Чи бажаємо ми проводити переговори зараз? М’яко кажучи, в такій ситуації дуже складно проводити переговори, але буде ще складніше їх не проводити”.

”Ми не бачимо зараз волі чинної влади і чинного президента до реального вирішення цього жахливого конфлікту”, - наголосив він.

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За його словами, в Україні фактично введений надзвичайний стан ”в порушення Конституції, законів”.

Яценюк наголосив, що спільна позиція лідерів опозиції та послів країн ЄС, США та Канади – ”що перемовини потрібні, але не перемовини заради перемовин, а заради зупинки кровопролиття і негайного повернення всього процесу в політичне русло”: ”Для того, щоб прийшло рішення проблем, а не їх накопичення. Тому що люди доведені до відчаю”.

Він підкреслив, що форматів переговорів ”може бути десятки”: ”Найважливіше – що на столі переговорів”.

За словами Яценюка, першим питанням на порядку денному переговорів має бути перемир’я: ”Друге питання – мирний протест повинен зберегтись на Майдані. Третє – це перенесення вирішення політичної кризи в стінах українського парламенту. Четверте питання – це відновлення балансу влад через редакцію Конституції 2004 року. П’яте питання – це формування демократичного проєвропейського уряду. Шосте – затвердження програми дій цього уряду. І сьоме - найважливіше – зберегти країну і кожну людину в Україні”.

”Це єдиний пакет, який взагалі може щось вирішити. Наші партнери усвідомлюють, що це той пакет, який в принципі зараз взагалі єдиний, який може вирішувати проблеми”, - додав він.

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Яценюк також підкреслив, що опозиція виступає за те, щоб західні партнери були посередниками в цих переговорах, проте ”влада категорично відмовляється від посередництва Заходу”: ”Кожна пропозиція, яка висловлювались щодо посередництва, залишалась без відповіді”.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння між протестуючими на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинуло 25 чоловік, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.

Нещодавно стало відомо, що СБУ прийняла рішення про проведення на території України «антитерористичної операції» за участю МВС, Міноборони, прикордонників.