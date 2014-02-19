Опозиція наполягає на діалозі з владою, щоб припинити кровопролиття

19:48, 19 лютого 2014
Політика
0 0

Опозиція виступає за переговори з владою заради зупинки кровопролиття та повернення процесу в політичне русло.

Арсений Яценюк настаивает на диалоге

 Спільна позиція опозиції та західних партнерів полягає в тому, що переговори з владою потрібні - але не перемовини заради перемовин, а заради зупинки кровопролиття та повернення процесу в політичне русло. Про це заявив голова Політради ВО ”Батьківщина” Арсеній Яценюк журналістам у середу, 19 лютого, по завершенні зустрічі лідерів опозиції з послами країн-членів ЄС, США та Канади, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

Яценюк наголосив, що зараз – ”дуже складна сторінка української історії”: ”Чи бажаємо ми проводити переговори зараз? М’яко кажучи, в такій ситуації дуже складно проводити переговори, але буде ще складніше їх не проводити”.

”Ми не бачимо зараз волі чинної влади і чинного президента до реального вирішення цього жахливого конфлікту”, - наголосив він.

Читайте такожСБУ сьогодні почне антитерористичну операцію по всій Україні

За його словами, в Україні фактично введений надзвичайний стан ”в порушення Конституції, законів”.

Яценюк наголосив, що спільна позиція лідерів опозиції та послів країн ЄС, США та Канади – ”що перемовини потрібні, але не перемовини заради перемовин, а заради зупинки кровопролиття і негайного повернення всього процесу в політичне русло”: ”Для того, щоб прийшло рішення проблем, а не їх накопичення. Тому що люди доведені до відчаю”.

Він підкреслив, що форматів переговорів ”може бути десятки”: ”Найважливіше – що на столі переговорів”.

За словами Яценюка, першим питанням на порядку денному переговорів має бути перемир’я: ”Друге питання – мирний протест повинен зберегтись на Майдані. Третє – це перенесення вирішення політичної кризи в стінах українського парламенту. Четверте питання – це відновлення балансу влад через редакцію Конституції 2004 року. П’яте питання – це формування демократичного проєвропейського уряду. Шосте – затвердження програми дій цього уряду. І сьоме - найважливіше – зберегти країну і кожну людину в Україні”.

”Це єдиний пакет, який взагалі може щось вирішити. Наші партнери усвідомлюють, що це той пакет, який в принципі зараз взагалі єдиний, який може вирішувати проблеми”, - додав він.

Читайте такожКличко: Влада навмисно спровокувала насилля, за всі жертви має відповідати Янукович

Яценюк також підкреслив, що опозиція виступає за те, щоб західні партнери були посередниками в цих переговорах, проте ”влада категорично відмовляється від посередництва Заходу”: ”Кожна пропозиція, яка висловлювались щодо посередництва, залишалась без відповіді”.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння між протестуючими на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинуло 25 чоловік, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.

Нещодавно стало відомо, що СБУ прийняла рішення про проведення на території України «антитерористичної операції» за участю МВС, Міноборони, прикордонників.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter