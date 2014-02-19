Тимошенко вважає, що від ЄС потрібно вимагати вже не санкцій, а суду проти Януковича в Гаазі

Про це вона написала в листі, зачитаному сьогодні на Майдані.

Тимошенко закликала сформувати делегацію з представників Майдану і направити її на завтрашнє засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, де буде розглядатися питання запровадження санкцій проти українських можновладців, винних у застосуванні сили в Україні.

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За її словами, застосування санкцій проти Президента, хоча і їх потрібно домагатися, є вже запізнілим кроком, оскільки можуть вже не зупинити масштабний терор. На переконання Тимошенко, сьогодні потрібно вимагати від ЄС розгляду справи проти Януковича в міжнародному Гаазькому трибуналі.

«Одним із правових шляхів порушення справи в міжнародному кримінальному суді проти Януковича може бути звернення до цього суду тих країн, громадяни яких постраждали від агресії владного режиму під час силових дій проти мирних людей на Майдані. Крім того, наша делегація має добитися негайного направлення в Київ міжнародної судово-медичної експертизи та встановлення факту смертей мирних громадян від вогнепальної зброї та інших інструментів насилля», - наголосила Тимошенко.