ПР відправила з Донецька до Києва потяг зі своїми прихильниками

Про це повідомив секретар Донецької міської ради Сергій Богачов, розмістивши на своїй сторінці у Фейсбуці відповідне відеозвернення.

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«Ми плануємо всім бажаючим, які хочуть висловити свою точку зору на мітингах у Києві, забезпечити проїзд до столиці. Поїдуть усі ті, хто хотів би взяти участь у мітингах, хто вже мав досвід поїздок в місто Київ», - сказав Богачов. При цьому він додав: «Але процедура відправки людей, вона досить клопітна, громіздка. Відправка здійснюватиметься і сьогодні. Але, чесно кажучи, навіть поїздів не вистачить, щоб відправити всіх бажаючих в Київ».

Секретар міськради підкреслив, що люди вирушають до Києва «виключно для того, щоб почули голос Донбасу, голос тих, хто конструктивно хоче, щоб розвивалася наша держава, але не для того, щоб нагнітати обстановку, не для того, щоб здійснювати якісь провокації». На думку Богачова, у влади достатньо сил для того, щоб зберегти правопорядок в країні.

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Він висловив сподівання, що жителі Донецька допоможуть своєю присутністю в Києві і підтримкою діючої в Україні влади змінити думку світової спільноти з приводу того, що відбувається в країні.

«Сподіваюся, що і світова громадська спільнота, вона, бачачи ту ситуацію, яка відбувається в Києві, змінить своє ставлення до опозиції, до контролю за тими радикалами, які знаходяться на Майдані. І висловиться про наведення порядку в Україні тими силами, які сьогодні має влада», - заявив Богачов.