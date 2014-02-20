Депутат: в Київ везуть дітей, яким пообіцяли дати постріляти

Проо це на своїй сторінці в Фейсбук напивав народний депутат Володимир Ар'єв.

"Додатковий потяг з Донецька (номер невідомий), потяг з Херсона №573. В останньому у 20 вагонах молодь віком 16-25 років. Є сироти з інтернатів. Діти хваляться що їм дадуть постріляти. Інформація від провідника. При цьому, звичайні потяги зі Львова скасовують взагалі. Завтра вранці треба пильнувати вокзали - центральний і на Дарниці", - пише він.