"Перемир'я" на Майдані: вибухи тривають, дороги перекрили автоматники

Подекуди в бік правоохоронців летять коктейлі Молотова, пише Українська правда.

Також продовжує горіти Будинок профспілок: вогонь виривається з вікон, що виходять на Хрещатик.

Разом з тим Євромайдан SOS повідомляє про те, що у центрі Києва МВС перекриває прямий заїзд на Хрещатик біля ЦУМу.

"Зараз там стоять кілька машин ДАІ, вони розвертають всі машини, які прямуюють в центр. Жодних підстав блокування дорожнього руху, окрім як виконання вказівок Захарченка, в даішників немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє журналіст Святослав Цеголко у своєму Facebook, Майдан заблокований багатьма блокпостами ДАІ.

"Проїхати до Михайлівського собору неможливо. Біля главку (МВС на вул.Володимирськый 15) стоїть блокпост з трьох інспекторів і двох автоматників. На запитання, чому неможна, відповідають: у зв'язку з подіями", - зазначив він.

"Також заблоковано усі вулички, що спускаються з Володимирської до Майдану. Я нарахував 8 блокпостів. На кожному мінімум два автоматники. Єдиний проїзд до Майдану - з боку Бесарабки", - додав він.

"На барикаді, що біля стелли Незалежності, запеклі дискусії, варто чи не варто дотримуватися перемир'я. Більшість за, але раз у хвилину летять фейєрверки. Зі сцени закликають "економити припаси". З боку спецпризначенців працює водомет. Перемир'я поки нема", - зазначив Цеголко.

Разом з тим в ефірі "Громадського ТБ" повідомляють, що на Львівській площі і на перехресті з вул.Ярославів Вал стоять відразу кілька постів ДАІ.

На місці присутній нардеп Леся Оробець, намагаючись отримати роз'яснення від співробітників ДАІ про причину недопуску машин на Майдан.

Пізніше в ефірі "Громадського ТБ" повідомили, що після повідомлення в ЗМІ про постах ДАІ їх стали активно знімати і фактично блокують постів на центральних вулицях залишилося дуже мало.

Як відомо, раніше за підсумками перемовин представників опозиції з президентом Віктором Януковичем лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк повідомив: штурму Майдану, який на цю ніч планувала влада, не буде, оголошено перемир’я.

Зустріч лідерів опозиції та Януковича, яка відбулася вночі з вівторка на середу, завершилася нічим - президент зажадав, щоб мітингувальники пішли додому. Пізніше Янукович натякнув опозиції: або відхрещуєтеся від активістів, або в'язниця.