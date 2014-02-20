Будинок профспілок вигорів ущент

Замість меблів - одні обвуглені головешки. На відновлення будівлі підуть роки. Збитки тягнуть на мільйони, пише Gazeta.ua.

Нагадаємо, учора вночі невідомі влаштували пожежу у Будинку профспілок, розташованому на столичному Майдані Незалежності.

Опозиція звинуватила у підпалі засланих міліцією провокаторів.

У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ заявило, що у підпалі Будинку профспілок в Києві винуваті активісти "Правого сектора". "Причиною підпалу могло стати намагання зловмисників приховати наявність у будівлі зброї та вибухівки", - вважають у МВС.

За даними Головного управління ДСНС в м. Київ, під час пожежі в столичному Будинку профспілок працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати 41 людину.

Водночас, вже після нейтралізації вогню там було знайдено тіло людини. Його медики принесли до Михайлівського собору. За їхніми словами, це не єдине обгоріле тіло, виявлене у Будинку профспілок.